Akkuyu Nükleer Santralı'nda 'işçi ölümleri' iddiası

Mersin'deki Akkuyu Nükleer santralı çalışanının aktardığına göre, 10 Kasım’da taşeron işçi Emrah Ballı (30), su deposunun içindeki elektrik kablosunu çıkarmaya çalışırken kablodaki zedelenmeden kaynaklı güçlü bir elektrik akımına kapıldı. İşçiler, Ballı’yı su kuyusundan çıkarıp kalp masajı yaptı ancak kurtaramadı. İki çocuk sahibi Ballı, memleketi Van’ın Edremit ilçesinde toprağa verildi.

Ballı’nın ölümüne ihmallerin sebep olduğunu iddia eden nükleer santral çalışanı, güvenlik önlemlerinin gerektiği gibi alınmadığını söyleyerek “O işçinin kuyuya tek başına değil personel şefi, iş güvenliği uzmanı ile birlikte inmesi gerekiyordu. Ayrıca kaçak akım rölesi takılmamış” dedi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, iddia sahibi çalışan 11 Kasım gecesi saat 03.00-03.30 sıralarında da Türk vatandaşı bir işçinin de yüksekten zemine düşerek öldüğünü söyledi.

'Nükleer santral çekirdeğinden düşüp öldü'

1 Kasım’da yaşamını yitiren Rus personelin de nükleer santral çekirdeğinden düşüp öldüğünü iddia eden çalışan, “Çekirdek dediğimiz yapı yüksek, içinde 380 işçinin çalıştığı, dış cephesinde de yüzlerce işçinin çalıştığı bir şey. Etrafında kule vinçler var, 300-400 tonluk kuleler. Rus işçinin çalıştığı esnada rüzgâr esiyor, işçinin altındaki pleymut kayınca, aşağıda bulunan şişin üstüne düşüyor. Oradan da zemine düşüp hayatını kaybediyor” ifadelerini kullandı.

'İhmallerin öğrenilmemesi için çaba sarf ediyorlar'

Kaza olduğunda işçilere baskı olduğunu iddia eden çalışan, “İhmaller o kadar fazla ki. İnsan hayatına önem vermiyorlar. Kazalar gerçekleştiğinde olay yerine gitmemiz istenmiyor. Konunun diğer işçiler tarafından duyulması önlenmeye çalışılıyor. Mobbinge maruz kalıyoruz, kazaların veya ihmallerin öğrenilmemesi için çaba sarf ediyorlar” dedi.

İşçiler eylem yaptı

Akkuyu Nükleer Santral Projesi yapım çalışmalarında taşeron şirketlerde görevli yaklaşık 10 bin işçiden büyük bölümü hafta içerisinde topluca iş bırakarak eylem kararı aldı. Dün, nükleer santral inşaat alanında toplanarak maaşlarının bir an önce ödenmesi çağrısında bulunan işçilerin eylemi üzerine alanda “kırmızı alarm” verildi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda özel güvenlik görevlileri ile jandarma ekibi ulaştı. Yeşil yelek giyimli özel güvenlik görevlileri işçilere eylemi sonlandırma çağrısı yaptı. İşçilerin eylemi sonlandırmaması üzerine özel güvenlik görevlileri işçilere müdahale etti. İşçilerin verdiği bilgiye göre, jandarma görevlileri ile işçiler arasında da arbede yaşandı.

İşçiler geçen yıl Eylül ayında da maaş alamadıkları ve servis araçları konusunda sıkıntıya düştüklerini söyleyip yol kapatarak eylem yapmıştı. Şantiyede geçen haftada da işçi yemekhanesini yağmur sonrası su basmıştı.