Ölüm nedeni istatistiği 2,5 aydır açıklanmıyor

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, her yıl Haziran ayında açıklanan ölüm nedeni istatistiğinin bu yıl yayımlanmamasını verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Güzelmansur önergesinde “Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri akademik ve tıbbi çalışmalara kaynak oluşturan, ulusal planlamalara ışık tutan, uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan oldukça önemli bir istatistiktir. Bu istatistiğin önemi pandemi yılı olması nedeniyle 2020 yılı için bir kat daha artmıştır” dedi.

“Ölüm nedeni istatistiği Covid-19 kaynaklı ölümleri gizleme maksadıyla mı yayımlanmıyor” diye soran Güzelmansur’un önergesinde cevaplanmasını istediği diğer sorular şunlar: