Muammer Güler 'M.G.' olayına ilişkin ilk kez konuştu

17-25 Aralık operasyonlarında oğlunun evinden para sayma makineleri ve 1 milyon lira çıkan Muammer Güler, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın gündeme getirdiği Halkbank'ta yaşanan ilginç olaya ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Halkbank İstanbul Kapalıçarşı şubesinin müdiresi olan S.Ö. müşterilerin dört milyon lirasını dolandırıp zimmetine geçirmiş, Ağır Ceza'da yargılanmış ve 14 yıl hapis cezası almıştı.

17-25 Aralık öncesi yaşanan bu olayda parası buharlaşanlar arasında M.G. isimli bir banka müşterisi de vardı. Diğer tüm müşterilerin açık ismi yazılırken, iddianamede ismi gizlenen tek isim M.G.'ydi.

Çölaşan bu olayı hatırlatıp 663 bin TL ile 170 bin ABD doları zimmete geçirilen M.G.'nin öteki mağdurlarla birlikte savcılığa gidip şikayet etmediğini, davacı olup hesap sormadığını dile getiriyordu.

Çölaşan yazısında bu ismin Muammer Güler olup olmadığını soruyordu.

Çölaşan'ın olayı gündeme getirmesi sonrası bir yanıt kaleme alan Muammer Güler, o kişinin kendisi olduğunu doğrularken, şu iddiaları dile getirdi:

"Söz konusu şahsıma ait miktar, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasasında öngörülen ilkeler doğrultusunda Mal Bildirimine konu yapılmış, ilgili komisyonlarca da uygunluğu tespit edilmiştir.

Müfettiş incelemesi sürecinde, banka kayıtları ve mudiler tarafından sunulan hesap cüzdanları, bilgi ve belgeler değerlendirilerek, sizin ifadenizle sahte imzalar ve düzmece belgelerle hesaplarının boşatıldığı tespit edilen tüm banka müşterilerinin, bu bağlamda da benim ve aile fertlerinin paraları banka tarafından hesap sahiplerine ödenmiştir.

Bu konuda ne şahsıma ne de yakınlarıma asla ayrıcalık tanınmamıştır."

Çölaşan, köşesinde yer verdiği bu yanıtın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Gönderdiği açıklamada polis baskınında oğlunun evinde çıkan paralardan, çelik kasalardan ve para sayma makinelerinden hiç söz etmiyor. Oysa ben yazılarımda onlara da değinmiştim ve çok önemliydi.

Rüşvet dağıtan İranlı Rıza ile yaptığı ve kayda alınan konuşmalarını da es geçiyor.

Halkbank'ta iç edilen paralarını aldığını söyleyip bankayı savunmaya kalkışıyor.

Kısacası, açıklamasını birazcık geçiştirmek zorunda kalmış ama arşiv unutmuyor ki!

Bir dahaki sefere belki onlara da değinir!"

Güler'in oğluna sorusu ve yanıt hâlâ akıllarda...

17-25 Aralık operasyonu sırasında evinde para sayma makineleri bulunan Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in babasıyla yaptığı telefon görüşmesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından meclis kürsüsünde okunmuştu.

"Muammer Güler: Para ne var?

Barış Güler: Kendi param üç beş kuruş kalan param.

Muammer Güler: Kaç para?

Barış Güler: Sen biliyorsun.

Muammer Güler: Kaç lira oğlum?

Barış Güler: 1 trilyon civarı param var o kadar…

Muammer Güler: Evet evet. Tamam oğlum. El koydular mı paraya?"