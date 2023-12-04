Ölen öğrencinin ardından yurt müdüründen tepki çeken sözler: 'Bu saatte niye buradaydınız?'

Dün Aksaray'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal, market alışverişinin ardından kaldığı KYK yurduna dönerken karşıdan karşıya geçmek istediği sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bölgede trafik ışığı, yaya geçidi ve kasis olmadığı belirtilirken, yurt müdürünün Uysal'ın yaşamını yitirdiği olay yerine gelerek Uysal'ın arkadaşlarına "Bu saatte niye buradaydınız? Dışarıya niye çıktınız? Yolun karşı tarafına niye geçtiniz? Siz dışarıda dolaştığınız için bu erkekler burada arabalarla dolaşıyor?" dediği öne sürüldü.

'Aydınlatma yetersiz, trafik ışığı, yaya geçidi yok'

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Öncelikle bu Aksaray’da olan ilk kaza değil, olay yerinde üniversite öğrencilerimizin anlattıklarına bakarsak trafik ışıkları yok, yaya geçidi yok, kasis yok. Belediyenin yapması gereken aydınlatma yetersiz ve genç kızlarımızın bulunduğu alan karanlık bir alan" diye konuştu.

Yurt müdüründen çirkin sözler

Yurt müdürünün öğrencilere yönelik seviyesiz sözler sarf ettiği iddialarına da değinen Ertürk şöyle konuştu:

"Bundan daha vahim olan bir şeye değinmek istiyorum. Henüz üniversite öğrencilerimiz arkadaşların acısını yaşarken, olay çok taze ve sıcakken, yurt müdürünün olay yerine gidip söylediği iddia edilen sözler daha vahim.

Yurt müdürünün ağzında sakızla olay yerine gidip lakayt bir şekilde öğrencilerimize, 'Bu saatte niye buradaydınız? Dışarıya niye çıktınız? Yolun karşı tarafına niye geçtiniz? Siz dışarıda dolaştığınız için bu erkekler burada arabalarla dolaşıyor' şeklinde çok çirkin laflar söylediği iddia ediliyor.

Bu konuda ilimizin valisinden derhal bir açıklama bekliyoruz. Bu müdür bu hadsizlikte bulunmuş mudur ki orada bulunan öğrenci kardeşlerimizin bu konuda ses kaydı olduğu iddiaları var, bu konuya derhal bir açıklama getirilmelidir".

'Yurt yetkilileri ahlak bekçiliğine soyunamaz'

Ertürk, "Oradaki öğrencilerimizin barınma, beslenme, güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması gereken yurt müdürü ve yurt yetkilileri; ahlak zabıtalığına soyunup bir ahlak bekçisi gibi gençlerimizin özel hayatını sorgulayamaz. Bu iddialar doğruysa bunu söyleyenin de buna müsaade edenin de yakasından elimizi hiçbir zaman geri çekmeyeceğiz, bunun bilinmesini isterim. Sayın Valimiz bir açıklama yaptı, idari soruşturma başlatıldı diye. Bu yetmez derhal soruşturmayı hızlandırıp sonuçlarını ve yaptırımlarını kamuoyuna açıklamalıdır. Orada yeni kazalar olmaması için önlemler acilen alınmalıdır ve gençlerimizin konuşmasını engellemek, görüntü alan basın mensuplarını engellemek yerine derhal yetkililer bu sorunu çözmelidir" diye konuştu.

Mine Nur Uysal Burdur'da toprağa verildi

Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal'ın cenazesi bugün memleketi Burdur'daki Gökçebağ köyünde toprağa verildi.

Mine Nur Uysal Aksaray'da kaldığı KYK yurdu yakınlarında dün Gencay Kavlak (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.