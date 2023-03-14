Öldürülmeden önce suç duyurusunda bulunmuştu: Davalar cinayetin ardından açıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tabancayla yaraladığı 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz'ün 28 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Önder Lafçı, olay öncesinde Kırgöz'ü "tehdit" ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada; Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak'ın bir önceki celsede sunduğu, sanık Lafçı'nın Hilal Sultan Kırgöz'e yönelik tehdit ve şantaj içerdiğini öne sürdüğü mesaj kayıtları dava dosyasına eklendi.

Sanık avukatı, savunmasında mesajların şantaj ve tehdit içermediğini ileri sürdü.

Hakim yargılama sonunda, Kırgöz'e karşı tehdit ve şantaj suçlarını işlediğine hükmettiği Lafçı'ya 3 yıl hapis ve 100 bin lira para cezası verdi.

Öldürülmeden önce suç duyurusunda bulunmuştu

Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hilal Sultan Kırgöz'ün öldürülmeden önce annesiyle sanık hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğunu ancak buna ilişkin davaların Kırgöz öldürüldükten sonra açıldığını söyledi.

Sanık hakkında "kasten öldürme" ve "hürriyeti tahdide teşebbüs" suçlarından da dava açıldığını ve sanık için "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" talep edildiğini kaydeden Arcak, "Biz de en üst sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül 2022'de, kendisine "saplantı derecesinde takıntılı" olduğu belirtilen sürücü kursu eğitmeni Önder Lafçı tarafından hafif ticari araca bindirilerek kaçırılmaya çalışılmış, direnen Kırgöz şüpheli tarafından darp edilerek başına silah dayanmıştı.

Mahalle sakinlerinin saldırgana müdahale etmesi sonucu arbede çıkmış, şüpheli kaçmaya çalışan Kırgöz'ü bir süre kovalamış, sonra sırtından tabancayla yaralamıştı.

Yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçan şüpheli, olaydan 1 gün sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Kırgöz, evinde tedavisine devam edilmek üzere 26 Eylül'de taburcu edilmişti. Saldırıda omuriliği zarar gören ve belden aşağısı tutmayan Kırgöz, 24 Ekim'de fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hakkında "genç kıza yönelik ısrarlı takip" suçundan da dava açılan sanığa, 20 Aralık'ta görülen duruşmada, 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. (AA)