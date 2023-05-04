Öldürülen müzisyenin sokak röportajında söyledikleri ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de Mehmet Caymaz isimli kişi rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı istediği şarkıyı çalmadığı bahanesiyle bıçaklayarak öldürmüştü.

30 yaşındaki Kars-Digorlu sokak müzisyeni Aymaz'ın bir sokak röportajındaki konuşmaları ortaya çıktı.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encu, Aymaz'ın sokak röportajında konuştuğu anları paylaştı.

Caymaz'ın sokak röportajında, seslendirdiği esprili bir şarkıdan dolayı Maltepe'de ifadeye çağrıldığını belirterek, "Sonumuz cezaevi de olsa yine söyleyeceğim" dediği görülüyor.