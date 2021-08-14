Öldürülen bisikletçi Umut'un adı sokağa verildi

Geçtiğimiz yıl alkollü bir sürücü tarafından öldürülen bisikletçi Umut Gündüz'ün adı ağaçlarını kendisi diktiği sokağa verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi daha öncesinde de Umut Gündüz Bisiklet Yolu'nu açmıştı.

Ankara'da Umut'un ağaçlarını diktiği ve yeşerttiği bahçemizin bulunduğu sokağa"UMUT GÜNDÜZ"ismi verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin @ankarabbld @mansuryavas06 "UMUT GÜNDÜZ" Bisiklet Yolundan sonra Umut'u göreceğimiz, Umut'u unutturmayacağımız bir sokağımız var.#umutasesol pic.twitter.com/EabpsdQpOv — Umut'A SESOL (@umutasesol) August 14, 2021

Öte yandan Umut'un ailesinin öncülüğünde başlayan adalet turu ülkeyi dolaşmaya devam ediyor.

'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet' turu bu ayın başında ulusal sporcu Umut Gündüz'ün hatırasına başlatılmıştı. 15 Temmuz 2020 günü antrenmandan dönerken Umut Gündüz'e Çağdaş Şenyüz isimli yüksek alkollü sürücü aracıyla çarpmış ve kaçmıştı. Olay yerinde plakası bulunan Şenyüz daha sonra yakalanmış ancak 4 ay sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada Şenyüz hakkında tutuklama kararı çıkmazken Umut'un ailesinin davanın ağır ceza mahkemesine taşınması talepleri reddedilmişti.

Umut'un ailesi bisikletli ölümlerine karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Adalet Turu kapsamında şimdiye kadar Urfa'dan Mersine dek yol katedildi. Tur kapsamında katedilen yolda Urfa adliyesi önünde 148 gündür Adalet Nöbeti'nde olan Şenyaşar Ailesiyle, hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesiyle, Haziran Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın aileleriyle ve 19 yaşında öldürülen bisikletçi Umut Yorgun'un ailesiyle görüşüldü.

Aile, turda şimdiye kadar neler yapıldığını anlattığı bir video da yayınladı:

Tur'un önümüzdeki programıysa şöyle:

15 Ağustos Pazar: Anamur

16 Ağustos Pazartesi: Alanya [Bisikletli Aile görüşmesi]

17 Ağustos Salı: Antalya [Bisiklet Topluluğu]

18 Ağustos Çarşamba: Fethiye [Bisiklet Topluluğu]

19 Ağustos Perşembe: Ortaca [Bisiklet Topluluğu]

20 Ağustos Cuma: Marmaris [Bisiklet Topluluğu]

21 Ağustos Cumartesi: Bodrum [Bisiklet Topluluğu]

22 Ağustos Pazar: İzmir [Zeynep Aslan Ailesiyle görüşme]

23 Ağustos Pazartesi: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

24 Ağustos Salı: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

25 Ağustos Çarşamba: Manisa Soma [Soma Maden İşçileriyle görüşme]

26 Ağustos Perşembe: Lüleburgaz [Sinan Atakan Yavuz Ailesiyle göruşme]

27 Ağustos Cuma: Lüleburgaz [Bisiklet Topluluğu]

28 Ağustos Cumartesi: İstanbul [Çorlu Tren Katliamı Aileleriyle görüşme]

29 Ağustos Pazar: İstanbul [Suruç Katliamı Aileleriyle görüşme]

30 Ağustos Pazartesi: Kocaeli [Bisiklet Topluluğu]