Olay yerinden kaçıp kendilerini odalara kilitleyen 40 polise soruşturma açıldı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in polis memuru olan Nasuh Çulcu tarafından öldürüldüğü olay sonrası 40 polis hakkında "görevi ihmal"den soruşturma açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, katil Nasuh Çulcu, silahı doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Hasan Cevher'in yaşamını yitirdiği olayda kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları tespit edildi.