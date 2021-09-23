Tarikat cinayeti: Öldürttü, cesedin başında göbek attı, tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 2006 yılında gerçekleşen bir tarikat cinayetini, gazeteci Fethi Yılmaz’ın 'Katli Vacip' kitabına atıf yaparak köşesine taşıdı.
Rufai tarikatına mensup İsmail Hikmet Öncel'in tarikat müridleri tarafından öldürülmesi ve cinayetin hemen ardından aynı yerde kına gecesi düzenlemesini köşesine taşıyan Terkoğlu, yapılan itiraflara rağmen tarikat şeyhi Ömer Faruk Tüker'in korunduğu ve beraat ettirildiğini, beraat eden isimlerin Cemaat'ten yargılandığını ancak şimdi aynı mahkemelere başka tarikatların hakim olduğunu söyledi.
Terkoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı: