Olay iddia: 'Bakan tüplü dalışa askeri helikopterle gitti'

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Sivas’ın Gökpınar Gölü’nde yaptığı tüplü dalışı TBMM’nin gündemine getirdi. Yeneroğlu, Varank’tan tüplü dalışa askeri helikopterle gittiğine yönelik iddialara yanıt vermesini istedi.

Yeneroğlu’nun TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“11 Temmuz 2021’de Sivas’ın Gürün ilçesi Gökpınar Gölü’nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalış ile alakalı olarak; Tunceli ili Ovacık ilçesinde bulunan ve terörle mücadele operasyonlarında kullanılan bir askeri helikopterin ve askeri personelin o gün için size tahsis edildiği, helikopterin Ovacık’tan havalanarak sizi Sivas’tan aldığı, sonra Gürün’e götürdüğü, burada tüplü dalış etkinliğini gerçekleştirmenizi beklediği ve dalış bittikten sonra sizi tekrar Sivas’a bıraktığı ve boş olarak görev yeri olan Ovacık’a döndüğü iddia edilmektedir. Kalekol savunmalarında havadan indirme görevleri icra eden ve her an göreve hazır olması gereken askeri helikopterin, askeri göreve ilişkin tahsis amacı dışında bir bakanın görev alanı içerisinde de olmayan bir tüplü dalış etkinliği için tam gün olarak kullanımına bırakıldığı iddiası kamuoyuna yansımıştır.”

Yeneroğlu, Varank’a şu soruları sordu:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görev alanı içerisinde tüplü dalış faaliyeti yer almakta mıdır? Gökpınar Gölü’nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalışa giderken terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter ile ulaşım sağladınız mı? Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki bir helikopteri tahsis amacı dışında kullandıysanız; bu helikopterin Tunceli, Ovacık/Sivas Merkez/Sivas, Gürün, Gökpınar Gölü gidiş rotası ile Gökpınar Gölü/Sivas Merkez/Tunceli, Ovacık dönüş rotasındaki yakıt masraflarını ödediniz mi?”