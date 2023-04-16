Olası İstanbul depremi için belirlenen toplanma alanlarının büyük kısmı imara açılmış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi gündeme gelirken, kentteki toplanma alanlarının imara açıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; 1999 yılında Marmara’da yaşanan deprem sonrasında 2002'de İstanbul’da 493 toplanma alanı belirlendi. Belirlenen toplanma alanlarından 400’e yakını çıkarılan imar şartlarıyla birlikte alışveriş merkezi, rezidans ve konut oldu.

İmara açılan toplanma alanlarından bazıları şöyle: