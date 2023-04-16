Olası İstanbul depremi için belirlenen toplanma alanlarının büyük kısmı imara açılmış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi gündeme gelirken, kentteki toplanma alanlarının imara açıldığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; 1999 yılında Marmara’da yaşanan deprem sonrasında 2002'de İstanbul’da 493 toplanma alanı belirlendi. Belirlenen toplanma alanlarından 400’e yakını çıkarılan imar şartlarıyla birlikte alışveriş merkezi, rezidans ve konut oldu.
İmara açılan toplanma alanlarından bazıları şöyle:
- Şişli-İstanbul Adliyesi: Acil durumda çadır kent kurulması planlanan bölgede İstanbul Adliyesi inşa edildi.
- Kartal-Anadolu Adliyesi: 9 yıl önce açılan Anadolu Adliyesi’nin bulunduğu bölge de aslında deprem toplanma alanıydı. 350 milyon TL harcanarak yapılan bina sürekli düzenlenen tadilat ve onarım ihaleleriyle de gündeme geldi.
- Bahçelievler-Zaman gazetesi: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman gazetesi binasının bulunduğu bölge de bir çadır alanıydı. Acil durumlarda çadır kent kurulması için belirlenen alanda yapılan değişikliklerle bina inşatı gerçekleştirildi. Eski binada Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası bulunuyor.
- Şişli-Trump Towers: Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yatırımı olarak Trump Towers kuleleri bölgeye yapıldı. Bir kulenin olduğu bölge çadır kent iken diğeri ise acil durum helikopter pisti alanıydı.
- Beşiktaş-Zorlu AVM: Zincirlikuyu’daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’ne ait arazi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satıldı. Marmara’daki depremin ardından toplanma alanı olarak belirlenen bölgede Zorlu AVM yapıldı.
- Forum İstanbul AVM-Bayrampaşa: Bayrampaşa’daki bir diğer çadır kent alanında da diğer bölgelerde olduğu gibi alışveriş merkezi projesi gerçekleştirildi. Acil durumlarda çadır kent kurulması gereken bölge yapılan değişikliklerle birlikte Forum İstanbul AVM oldu.
- Levent-İETT Garajı: Yüksek yapıların bulunduğu Levent’teki açık toplanma alanında birçok değişiklik yapıldı. Şu anda imar planlarında konut ticaret alanı olarak gözüken bölgede İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri garajı bulunuyor.