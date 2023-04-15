Depremzedeler için toplanan bağışlar vakıflara gönderilmiş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem 11 ili etkilemiş, onbinlerce vatandaş vefat etmiş yüzbinler ise evsiz kalmıştı. Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek için birçok devlet kurumu harekete geçip yardım toplamıştı. Bu kurumlardan biri de Elazığ Özel İdaresi olmuştu.

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, Elazığ Özel İdaresi yöneticileri depremzedelere yardım amacıyla özel idare personellerinin rızasıyla maaşlarından 300-500 lira arasından kesinti yaptı. Yaklaşık 250 bin liranın toplandığı yardım parasının 50 bin lirasını Mamuret'ül Aziz Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderdiği ortaya çıktı.

Personelden toplanan bağışların Mamuret'ül Aziz Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilmesiyle ilgili Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz ise telefonlarına cevap vermedi.

Deprem yardım paralarının Kızılay'a veya AFAD'a gönderilmemesine tepki gösteren CHP Elazığ Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, şöyle konuştu: