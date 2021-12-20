Okuyan: Patronlarla AKP’nin aynı gemide olduğu unutulmamalı

Son dönem TÜSİAD ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut ekonomik krizden dolayı suçu birbirlerine attıkları açıklamalara imza attılar.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'sa TÜSİAD'la Erdoğan'ın karşılıklı açıklamalarına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Yıllarca Erdoğan, baskın karakteriyle, sistemin asıl sahibinin ve ihya olanın patronlar olduğunu gizledi. Şimdi de birlikte yarattıkları yolsuzluğu gizlemek için didişiyor, suçu birbirlerine atıyorlar. Bu aldatmacaya kanmamalı, patronlarla AKP’nin aynı gemide olduğu unutulmamalı." dedi.

Yıllarca Erdoğan, baskın karakteriyle, sistemin asıl sahibinin ve ihya olanın patronlar olduğunu gizledi. Şimdi de birlikte yarattıkları yolsuzluğu gizlemek için didişiyor, suçu birbirlerine atıyorlar. Bu aldatmacaya kanmamalı, patronlarla AKP’nin aynı gemide olduğu unutulmamalı. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) December 20, 2021

Erdoğan dün yaptığı konuşmasında "Ey TÜSİAD ve yavruları [...] Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD'sa önceki gün "Son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" açıklamasında bulunmuştu.