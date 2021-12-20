'Ellerindeki her şeyi alacağız, tek tek kamulaştıracağız!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Bizden çaldıklarını tek tek geri alacağız, herkesin eşit yaşadığı bir düzeni hep birlikte kuracağız" diyerek TKP Gönüllüsü olma çağrısında bulundu.

TKP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda hafta sonu yapılan KESK mitinglerine katılan partinin kortejlerinden görüntüler paylaşıldı.

📢Bizden çaldıklarını tek tek geri alacağız, herkesin eşit yaşadığı bir düzeni hep birlikte kuracağız.

🚩TKP gönüllüsü ol!https://t.co/R28q4gEpSz pic.twitter.com/tJmlnBRtP1 — TKP (@tkpninsesi) December 20, 2021



Çağrı videosunda İstanbul'daki miting sonrası bir konuşma yapan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam'ın "Biliyoruz, emekçiler yoksullukla, açlıkla burun buruna. Emekçiler ısınamıyorlar, emekçiler sağlık hizmeti alamıyorlar, emekçiler işten atılıyorlar. Bir de emekçilere lütufmuş gibi 'Alın 4 bin 250 TL, mutlu olun, susun' diyorlar. Var mı böyle bir şey? Yok! Kabul etmiyoruz bu yağmayı! Kabul etmiyoruz bu sömürüyü! Onlar, bizim emeğimize saldırıyorlar. O hastalıklı sınıf, bizim emeğimize, ekmeğimize saldırıyor. Ama bilsinler. Ellerindeki her şeyi alacağız. Ellerindekileri tek tek kamulaştıracağız. Bizden çaldıklarını tek tek geri alacağız. O zaman onlar görsünler asgari ücreti." sözlerine yer verildi.

Hafta sonu İzmir, Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da "pahalılığa karşı" mitingler düzenlenmişti.

TKP Gönüllüsü olmak için partinin resmi internet sitesinden başvuruda bulunulabiliyor.