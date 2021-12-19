KESK'ten İstanbul ve Ankara'da pahalılığa karşı miting

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ‘Geçinemiyoruz. İşsizliğe, yoksulluğa son! Emekten, halktan yana bütçe’ sloganıyla bugün İstanbul Kartal ve Ankara Tandoğan'da miting düzenledi.

Eyleme Birlik Sendikası, Türkiye Komünist Partisi, EMEP, SOL Parti ve Halkevleri'nin de aralarında olduğu çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü katıldı.

Ankara'da miting

Miting için siyasi parti ve kitle örgütleri Ankara Tandoğan'da toplandı.

Miting, müzisyen Mustafa Özarslan'ın türküleriyle başladı.

Ardından KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Bozgeyik, konuşmasında, hayat pahalılığına karşı hükümeti istifaya çağırdı.

Bozgeyik, şöyle konuştu:

"Sadece ekonomik krizle boğuşmuyoruz. Aynı zamanda tek adam rejiminin yönetememe krizi ile karşı karşıyayız. Ekolojik krizle, kadınlara yönelik şiddetin ortaya çıkarmış olduğu krizle karşı karşıyayız. Bu kapitalist sistemin yaratmış olduğu neoliberal politikalar, özelleştirme politikaları, güvencesizleştirme politikaları, yani bu kapitalist barbarların artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. İşte bizden bu yoksulluğa, bu işsizliğe karşı yeni bir toplumsal yaşamı inşa etmek için buradayız ve sizlerle bu kışta bu kıyamette sesimizi birleştiriyoruz. Biz biliyoruz ki her karanlığın bir şafağı, her kışın bir de baharı vardır. İşte o baharı getirenler burada, Tandoğan’dan, İstanbul’dan emekçileri coşkuyla, sevgiyle selamlıyorum."

Mitingde "Hükümet istifa", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Saraya değil halka bütçe" sloganları atıldı

İstanbul'da miting

İstanbul siyasi parti ve kitle örgütleri miting için Kartal Meydanı'nda toplandı.