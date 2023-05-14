Okuyan: Erdoğan son ana kadar 'kazandık' atmosferini sağlamak isteyecek

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cumhuriyet TV’de seçim usulsüzlükleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sandık görevlisi ve müşahitlik çalışmasına iyi hazırlandıklarını söyleyen Okuyan, oy kullanma sırasında ülke genelinde pek çok usulsüzlükle karşılaşıldığını ve buna müdahale ettiklerini söyledi.

En yaygın usulsüzlüğünse seçim öncesinde partisinin defalarca gündeme getirdiği devlet görevlilerinin birden fazla yerde oy kullanması olduğunu belirtti. YSK’de temsilcisi olan partilerin buna seçim öncesi bir çözüm getirmesi gerektiğini ifade eden Okuyan, “Bizim arkadaşlarımız bunu birçok noktada tespit ettiler. Bunların bir bölümü için tutanak tutuldu ama iş işten geçmiş oluyor. Kaç polisin kaçar kez oy kullandığını bilmiyoruz. Müdahale edebildiğimiz yerde ettik ama sonuçta kullandıkları oy geçersiz olmuyor, sadece tutanak tutuluyor.” dedi. Bu usulsüzlüğü sandık görevlilerinin görevli oldukları nokta dışında oy kullanmasının takip ettiğini söyleyen Okuyan, Urfa’da görüntüleri paylaşılan toplu oy kullanıldığı görüntülere dair de şu açıklamada bulundu:

“Toplu oy kullanımı önceki seçimlerde de defalarca gerçekleşti. Bir de marifet gibi videoya çekip yayınlıyorlar. Buna şiddet de eşlik ediyor. Ayrıca müşahitlere ve sayımı yurttaşların izlemesine dönük bir engelleme girişimi olduğu bilgisi geliyor bazı yerlerden. Sayımı izlemek herkesin hakkı, kapıyı kapatamazlar, yurttaşlar oy kullandıkları yerlerde sayımı izleyebilirler. Gizli oy, açık sayım ilkesi mutlaktır buna kimse dokunamaz. Bunların ihlaline çok sık rastlıyoruz. Güvenliği sağlamakla görevli jandarma ya da polisin kapıları kapatıp halkı dışarı çıkartma gibi böyle yetkileri yok.”

Erdoğan’ın son ana kadar “kazandık” atmosferini sağlamak isteyeceğini söyleyen Okuyan, “Umarım Türkiye'de bu seçim sonuçlarını tanımama ya da seçim sonuçlarını gölge düşürmeye dönük ya da seçim sonuçlarını çarpıtmaya dönük gelişimler olmaz, halkın iradesi sandıklara yansır. Bu ne kadar adil bir seçim olmuştur ya da seçim sonuçları ne kadar gerçektir, bundan bağımsız söylüyorum hiç değilse sandıktan çıkan sonucun korunmasının önüne geçilmez umuyorum" dedi.