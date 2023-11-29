Okuyan: Bu sosyetik uyanıklar, soygun sisteminin artıklarla beslenen kısmıdır

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ana meselelerden biri de kara para aklama gündemi. Influercerlara yapılan baskınların ardından şimdi de “Fatih Terim Fonu” adıyla hazırlanan iddianamede Emre Belözoğlu ve Arda Turan gibi futbolcuların adı geçiyor. Yüksek faizli fonlara giriş yaptıklarını sanan futbolcuların nasıl dolandırıldıkları haberlerini izliyoruz.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuyla ilgili X hesabında paylaşımda bulunarak iktidarın bütçe açığını kapatmaya dönük kaynak arayışında olduğuna dikkat çekti.

Kamuoyunda adı geçen isimlerin “halktan alıp sermayeye aktaran soygun sisteminin artıklarla beslenen kısmıdır.” ifadelerini kullandı. Paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Yüksek getirili gizli ve açık fonların, kara para aklama şebekelerinin ardı ardına patlamasının nedeni, bütçe açığını nereden kapatacağını bilemeyen iktidarın kaynak arayışı ve büyük patronların kendilerine akacak paraları tırtıklayan uyanıklardan duyduğu rahatsızlıktır.

Aslında bu sosyetik uyanıklar, halktan alıp sermayeye aktaran soygun sisteminin artıklarla beslenen kısmıdır. Artık derken milyon dolarlardan söz ediyoruz. Ama buzdağının görünmeyen kısmında “saygın” iş insanlarının muazzam kârları ve dokunulmazlığı duruyor."