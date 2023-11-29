SPK başkanından ‘Fatih Terim Fonu’ açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ‘Fatih Terim Fonu’ olarak bilinen dolandırıcılık sistemine ilişkin açıklama yaptı.

80 maddelik torba teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında milletvekilleri, futbolcuların parasını toplayan bankacının fon üzerinden dolandırıcılığının SPK mevzuatındaki durumunu sordu.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre vekillerin sorusunu yanıtlayan SPK Başkanı Gönül, “Söz konusu olayda bir dolandırıcılık olayı ve SPK'ya tabi olmayan bir fon adı geçiyor. Burada aslında bir fon değil, bu bir dolandırıcılık. Adının fon olması fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki bir yeri kapsamıyor” dedi.