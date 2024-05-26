Okuyan: AKP’nin 22 yıllık karanlığının sürmesi için CHP’ye ihtiyaç var

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan AKP’nin 22 yıllık karanlığının sürmesi için CHP’ye ihtiyaç olduğunu söyledi. AKP ile CHP arasında adına “normalleşme” denilen bir anlaşmaya varıldığını vurgulayan Okuyan, “Erken seçim çağrısı yapılmayacak, Mehmet Şimşek’in politikaları sorgulanmayacak, anlaşma bu” dedi. Bugün Ankara’da CHP’nin düzenlediği “Büyük Emekli Mitingi”ne değinen Okuyan “O zaman neden siz emeklileri Ankara’ya toplayıp boş yere miting yapıyorsunuz? Bizim bir görevimiz de halkın aldatılmasına engel olmak” diye belirtti.

TKP ülkenin pek çok noktasında açılışlarına devam ettiği semt evlerine bugün Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi'nde bir yenisini ekledi.

'Hareketsizlikten iyidir ama...'

Fethiye-Foça Semt Evi’nin açılışında konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün CHP’nin Ankara’da düzenlediği “Büyük Emekli Mitingi”ne değindi. Mitingin oldukça kalabalık olduğunu dile getiren Okuyan “Hareketsizlikten iyidir. Ayrıca emeklilerin sorunları Türkiye’de başka birçok sorun gibi son derece önemli bir sorundur” dedi ve bu eylemlerin değerli olduğunu söyledi.

Ancak komünistlere çoğu zaman “Siz de bir şey beğenmiyorsunuz” denildiğini belirten Okuyan “Biz komünistler aslında zor değil kolay beğeniriz ama çok zor aldanırız. Bizim görevimiz halkın aldatılmasını engellemektir” dedi.

'Mehmet Şimşek’i övüyorlardı'

'Okuyan, Berat Albayrak ve Nureddin Nebati’nin bakanlıkları döneminde muhalefetin “Bu cahil adamlar Türkiye ekonomisini batırmaya çalışıyorlar” dediğini ve Mehmet Şimşek’i övdüğünü hatırlattı:

“Arkadaşlar mesele cehalet değildi. Öncesinde damat, sonrasında Nebati, hangi politikaları uyguluyordu? Patronların istediği politikaları. O da şuydu: Türkiye’nin sermaye sınıfının borçlarını döndürebilmesi için gereken ekonomi politikaları bir, ikincisi de AKP ekonomi daralmasın, işsizlik patlamasın diye para basıyordu. Dolayısıyla o basılan paralardan bir bölümü bize de dönüyordu. Emekçiler yoksullaşıyordu ama bir yandan da ufak ufak nasipleniyordu. İşte bugün emekli mitingini düzenleyen muhalefet yani Cumhuriyet Halk Partisi ise o sırada ‘böyle olmaz’ diyordu. Ekonomi biliminin kurallarıyla ekonominin yönetilmesini istiyorlardı ve Mehmet Şimşek’i övüyorlardı. Mehmet Şimşek bakan olmalı diyorlardı. Sonra herkesin istediği oldu, genel seçimler yapıldı bitti. Seçim baskısı da ortadan kalktı. Mehmet Şimşek de göreve getirildi. Cumhuriyet Halk Partisinin istediği kişiyi göreve getirdiler. Mehmet Şimşek de geldi, dedi ki ‘kemer sıkıyoruz’. Özellikle de yerel seçimlerden sonra bunu dedi.”

Türkiye’de 40 yıldır kemer sıkıldığını bunun yeni bir şey olmadığını ancak sürdürülemeyecek bir yoksullukla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Okuyan sözlerine şöyle devam etti:

“Hatırlarsınız CHP’nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu Ankara’da büyük bir ekonomi kurultayı konferansı düzenledi. Orda bir adam çıktı, Daron Acemoğlu, çok ünlü bir iktisatçı, liberaldir; Mehmet Şimşek’i övdü. Dolayısıyla şu an bakan olan Mehmet Şimşek, emeklileri, emekçileri işçileri, sağlık çalışanlarını, öğretmenleri herkesi sürüm sürüm süründüren Mehmet Şimşek aslında muhalafetin istediği bir bakan.”

'Halkı aldatmak zorundalar'

22 yıldır bu iktidarın işledikleri suçları tarihin affetmeyeceğini ve hesap sorulacağını belirten Okuyan “Bu 22 yıl boyunca çok büyük paralar kazandılar patronlar. Bakmayın siz halk yoksul ama Türkiye’de kriz yok, birileri muazzam paralar elde ediyor. Bu sistemin sürdürülmesi lazım onlar açısından. Nasıl sürdürecekler? Kaynak lazım Türkiye’nin borçlarının dönmesi lazım. Onları sizden alacaklar. Bir yandan da sizin öfkelenip, sokağa çıkıp yeter artık demiyor olmanızı isteyecekler. Çünkü bunun ne anlama geleceğini Gezi direnişinde gördüler. Dolayısıyla aldatmak zorundalar halkı” diye konuştu.

'CHP mitingler yapsın ama meselenin özü hiç değişmesin isteniyor'

"Bugün AKP’nin 22 yıllık karanlığının bir biçimde devam etmesi için CHP ye ihtiyaç var. O yüzden normalleşmeye ihtiyaçları var” diyen Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normalleşme şudur: bu ekonomik krizde CHP mitingler yapsın, emekliler, işçiler toplansın, mitingler olsun gazı alınsın biraz ama meselenin özü hiç değişmesin.

Meselenin özü ne biliyor musunuz; emekliye para nereden verilecek? Türkiye’de bir kaynak var patronların elinde biriken para, sizlerin parasıdır. Sizlerin yarattığı zenginlikler. Bunlara el koyarız, Türkiye ayağa kalkar. Bunlara el koymadığınız sürece halkı aldatır, yalan söylersiniz. Çünkü kaynak yok para yok. Arkadaşlar emeklileri biz ihya edeceğiz iktidara gelince diyenlere şunu sormanız lazım, kaynağınız nerede? Biz diyoruz ki biz kaynak buluruz. Dediğim gibi o şirketlerin bütün mal varlıklarına el koyarız devletleştirerek.”

'Hırsızlık malına el koymayacaksanız ya borçlanırsınız ya da para basarsınız'

Bu şirketlerin ülkenin madenini, enerjisini, rüzgarını, suyunu, emeği sömürerek zenginleştiklerini, bunun suç olduğunu belirten Okuyan “Hırsızlık malıdır ve hırsızlık malına da el konur. Ama bunu yapmayacaksanız parayı nereden bulacaksınız. Bulamazsınız. Ya borçlanırsınız ya para basarsınız ikisinde de halk daha yoksullaşır” dedi.

'Mehmet Şimşek politikaları sorgulanmayacak, anlaşma bu'

Okuyan “Buradan çok net bir şey söylemek istiyorum size; anlaştılar” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu normalleşme denilen şey ana muhalefet partisiyle AKP arasındaki anlaşmadır. Erken seçim çağrısı yapmayacak CHP. Neden? Çünkü patronlar erken seçim istemiyor, en az 2 yıla ihtiyaçları var. Mehmet Şimşek’in yönetiminde bu ekonomide işçiden, emekliden, memurdan, herkesten çalacaklar. Arkadaşlar bizim cebimizdeki paraların kısılması hırsızlıktır. Çalacaklar ki sermayeye kaynak aksın ve bu borçlar dönsün. O yüzden erken seçim çağrısı yapılmayacak, Mehmet Şimşek’in politikaları sorgulanmayacak; anlaşma bu. O zaman neden siz emeklileri Ankara’ya toplayıp boş yere miting yapıyorsunuz?”

TKP olarak görevlerinin örgütlenmek, mücadele etmek, hak aramak ve ülkeyi kurtarmak olduğunu söyleyen Okuyan “Ama bir görevimiz de halkın aldatılmasına engel olmak” dedi.

Türkiye'de en azından 2,5 yıl seçim olmayacağını belirten Okuyan “Çünkü kemer sıkacağız. Sonra küçük bir rahatlama gelecek çünkü aldatacaklar, sonra bir dört yıl daha… 22 yıl böyle götürdüler. Öncesinde Özal’ı, Demirel’i, Çiller’i filan saymıyorum” dedi.

TKP göreve çağırıyor

"Muazzam güzellikte" diye nitelediği Türkiye’de hayatın yobazların, sömürücülerin elinde cehenneme döndüğünü ifade eden Okuyan “TKP yaşanası bir Türkiye ve dünya için ama aynı zamanda bu alçaklardan, yobazlardan, kan içicilerden, sömürücülerden onurunuzu kurtarmak için sizleri göreve çağırıyor. Gelin hep beraber ayağa kalkalım. Türkiye’yi bu yalandan, zalimlerden, sömürücülerden kurtaralım. Fethiye’de bu güzel mahallede bu güzel insanların arasında açılan semt evimizi bu mücadeleye yeni bir kapı aralasın, yolumuz açık olsun” diye konuştu.

Fethiye-Foça Semt Evi'nin açılışı Haluk Polat ve Nurevşan Kırçiçek’in düzenlediği konserle sona erdi.

İzmir'de Bayraklı Merkez Semt Evi yeni yerinde açıldı

Bugün İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Bayraklı Merkez Semt Evi’nin yeni yerindeki açılışı yapıldı.

Bayraklı Merkez Semt Evi 5 yıl önce açıldığından beri, İzmir’de depremi yaşadı, selde sular altında kaldığı oldu ama hep Bayraklı’da dayanışma ve aydınlanmanın merkezi oldu.

Çocuklar için yaptığı astronomiden, İngilizceye, jimnastiğe kadar çeşitli ücretsiz atölyelerle emekçi ailelerin yanında oldu. Elektrik faturaları can yaktığında mahalleliyi tencere tavalarla sokağa dökerek ülke gündemine girdi. Kreş hakkı için kadınların ve çocukların belediye kapısına dayandığı eyleme öncülük etti. “Komünist cumartesiler” ismiyle süt, yumurta, ekmek, hijyenik ped, bisiklet, kırtasiye malzemesi, kıyafet gibi birçok başlıkta dayanışma etkinlikleri düzenledi. Gönüllüleriyle giderek büyüyen semt evi artık daha geniş ve elverişli bir alanda mücadeleyi ve umudu örgütleyecek.

Bayraklı Mahallesi 1636 Sokak No: 7/a adresindeki yeni yerine taşınan semt evinin bugünkü açılışında TKP İzmir il başkanı Savaş Sarı ve Bayraklı ilçe başkanı Rahmi Rençber söz aldı.

Savaş Sarı konuşmasında önümüzdeki dönem Bayraklı Merkez Semt Evi’ne neden ihtiyaç duyulacağına dair 4 önemli başlığa işaret etti. Gerici ve piyasacı eğitim müfredatına karşı ayağa kalkmak, en başta emeklileri ama aynı zamanda tüm emekçileri vuran yoksullukla mücadele etmek, toplumsal çürümeye karşı dayanışmayı örgütlemek ve Bayraklı’nın sermaye tarafından yağmalanmasını engellemek için herkesi mücadeleye çağırdı.

Rahmi Rençber ise seçimlerden önce söylediği gibi BAM partisinin yani “Bayraklılı Müteahhitler Partisi”nin egemen olduğunu örnekleriyle anlattı. CHP’li Bayraklı Belediyesi’nin göreve gelir gelmez ilk icraatının seçimden önce yine CHP’li yönetim tarafından işe alınan işçileri işten çıkarmak olduğunu, ayrıca tüm belediye emekçilerinin maaşlarını yüzde 30 eksik yatırdığını, bu sırada AKP’li belediye meclis üyelerinin de imar komisyonuna girmek için birbirlerinin boğazını sıkarak kavga ettiklerini hatırlattı. Rençber “Bu yüzden TKP Bayraklı’ya çok yakışıyor ve biz komünistliğe devam edeceğiz” dedi. Etkinlik hep birlikte söylenen şarkılar, türkülerle sona erdi.