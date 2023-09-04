Okullarda uyum haftası başladı

Tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başladı.

8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.

Ortaokullarda rehberlik uygulamaları 11 Eylül'de

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları ise 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

Samsun'da 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Bugün başlayan okula uyum programı ve rehberlik uygulamalarına Samsun'da yağış engeli geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.

Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.