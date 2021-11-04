Okullara temizlik görevlisi alınmıyor: 'Kadro sayısı düşürüldü'

Okulların kapalı olduğu dönemde İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 90 bin kadro ayrılırken, okullar açıkken 42 bin kadro ayrılması tepkilere neden oldu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu konuyu Meclis gündemine taşıyarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdi.

"MEB’e 2019-2020 eğitim öğretim yılında 20 bin güvenlik görevlisi, 60 bin temizlik personeli olmak üzere toplam 80 bin kadro ayrılmıştı" diyen Bakırlıoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 20 bin 500 güvenlik görevlisi, 69 bin 500 temizlik personeli olmak üzere toplam 90 bin kadro ayrıldığını hatırlattı.

Bakırlıoğlu, "Milli Eğitim Bakanı'nın soru önergemize verdiği cevapta 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ayrılan kadro sayısının 42 bin olduğunu söylüyor" dedi.

Manisa’da 900 olan sayı 308’e düşürüldü

Manisa’dan örnek veren Bakırlıoğlu, geçen yıl 900 olan temizlik elemanı kadro sayısının bu yıl 308’e düşürüldüğünü belirtti.

Bu durumun okullarda ciddi sorun yarattığını söyleyen Bakırlıoğlu pandemiyi hatırlatarak, "Böyle bir ortamda temizlik elemanı kadro sayısında kısıtlamaya gidilmesi yanlış. Pandemi koşullarında yüz yüze eğitim başladı ve bu koşullarda en önemli konu hijyen ve okulların temizliği. Bu sorunu okul idareleri okul aile birlikleri vasıtasıyla çözmeye çalışılacak, bu durumda ise velilere ekonomik olarak yük getirilecek" şeklinde konuştu.