Okulda kalorifer çalışmıyor, öğrenciler elektrikli ısıtıcıyla ısınmaya çalışıyor

Gaziantep'te bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde yaşanan ısınma sorunu öğrencileri, velileri ve eğitim emekçilerini isyan ettirdi.

Gaziantep Referans gazetesinden Bahri Uçar'ın haberine göre, kaloriferlerin yanmadığı okulda, öğrenciler elektrikli ısıtıcı ile eğitim görüyor. Okulun pansiyonunda da kaloriferler yanmıyor.

Durumun okul idaresine iletilmesine rağmen çözümsüz kaldığı ve idarenin "bizi nereye şikayet ederseniz edin" şeklinde ifadelerde bulunduğu iddia edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü okulu ziyaret edip, kalorifer sorunun yalnızca birkaç sınıfta görüldüğünü, bu sorunların da geçici olarak çözüldüğünü, yakın zamanda kalıcı çözüme ulaştırılacağını öne sürdü.

'Okulda kızlı erkekli oturmak, yürümek yasak'

soL'a ulaşan okul öğrencileri okul içerisinde ve bahçede kız ve erkek öğrencilerin bir arada bulunmasının yasak olduğunu, daha önce okul müdürünün iki öğrenciyi bu sebepten "edepsiz" diyerek rencide ettiğini belirtti.