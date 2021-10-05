Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesindeki Yıldız Mahallesi’nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu’nda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle rahatsızlandı.

Okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken, öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından okul kantininde inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.