Okula girişleri engellenen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri suç duyurusunda bulunacak

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyım yönetimi, fakültelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin verdiği kararları protesto eden öğrencilerin kartlarını iptal etti ve öğrenciler okula alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun kayyım yönetiminin kararlarına karşı nöbete başlayacağını duyurmasının ardından, öğrencilerin okula girişi yasaklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün gerekçe göstermeden kampüse giriş yasağı getirdiği öğrenciler, eğitim ve barınma haklarının engellenmesi sebebiyle saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak.