Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri: Yönetimin istifasını talep ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, üniversite fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin karar ve söz konusu kararın ardından yürütülen sürecin kabul edilmez ve kaygı verici olduğunu belirtti.

Akademisyenler, "Boğaziçi Üniversitesi düzeltilemeyecek zararlar görmeden bu yönetimin istifasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'Tepeden inme karar verme anlayışı'

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kapatılması ve Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Fen ve Toplum ve İnsan Bilimleri Fakülteleri olarak ikiye bölünmesi önerisi, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'nun 20 Aralık tarihinde gerçekleştirilen toplantından sadece iki gün önce senatörlere bildirildi. Ancak söz konusu öneri toplantı sabahı yeniden değiştirildi ve henüz 16 ay önce yeni bir fakülte altında yapılandırılmış olan eski Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu bölümlerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne eklenmesi gündeme alındı.

Açıklamada sürece ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Ani gündem değişikliği ile, senatörler temsil etmekte oldukları birimlerle hiçbir danışma imkanları olmadan karar vermeye mecbur bırakılmışlardır. Ayrıca, Fen-Edebiyat Fakültesindeki tüm birimler fakültenin ikiye bölünmesi konusunda aylar önce olumsuz görüş bildirmiş olmasına rağmen konu hiçbir akademik kurulda tartışılmadan senato gündemine getirilmiştir. Dayatılan usul bu denli geniş çaplı bir yeniden yapılandırmaya ne denli özensiz ve keyfi bir şekilde girişildiğini gözler önüne sermektedir. Üniversitemizde üç yıldır itiraz ettiğimiz şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten uzak, tepeden inme karar verme anlayışı maalesef bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Konunun gündeme gelmesi sonrasında üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamanın, kamuoyunu yanıtma maksatlı olduğu belirtilirken, "Kararın istişare ile alındığını iddia etmek kamuoyu ile alay etmektir" denildi.

'Yönetimin istifasını talep ediyoruz'

Üniversite yönetiminin meşruluğunun bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi düzeltilemeyecek zararlar görmeden bu yönetimin istifasını talep ediyoruz" çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"Üstelik yıllarca tüm akademik birimlerde çalışılıp 2012'de Senato'da oybirliği ile kabul edilen akademik ilkeleri yok saymış, liyakat üzerine kurulu istihdam sistemini son 3 yılda tamamen altüst etmiş ve akademisyenlerden yüzde 94 güvensizlik oyu almış atanmış bir yönetimin sağlıklı bir kurumsal tasarım yapabilmesi zaten mümkün olmadığı gibi, yaptığı açıklamalarda okulun geleneklerinden ve itibarından söz etme meşruiyeti de bulunmamaktadır.

Usullere en ufak bir saygı göstermeden alınan kararlarla Boğaziçi Üniversitesi yeni bir yönetim krizine daha sokulmaktadır. Öğretim üyelerinin yanı sıra, bin bir zorluklarla üniversitemize giren öğrencilerimiz de fakültelerinin bu şekilde dönüştürülmesine itirazlarını kuvvetle dile getirmektedir.

Bu yönetimin ülkenin en güzide üniversitelerinden birini yönetemediği bir kere daha acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bir üniversitenin akademisyenlerine ve öğrencilerine rağmen yönetilmesi mümkün değildir.

Boğaziçi Üniversitesi düzeltilemeyecek zararlar görmeden bu yönetimin istifasını talep ediyoruz.”