Okula gelen 150 öğrenciyi Sedat Peker'e yakın ismin davasına götürmüşler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 150 öğrenci, okula geldikleri sırada, beden eğitimi öğretmenleri A.S. tarafından derse girmeden Nizip'e götürüldü.
Öğrencilerin Nizip Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülen Sedat Peker'e yakın isimlerden Hasip Şahin'e destek için öğretmen A.S. ve okul müdür yardımcılarının bilgisi dahilinde adliyeye götürüldüğü öğrenildi.
Odatv'den Mert Taşçılar'ın haberine göre, Öğrencilerin yolda çevirmeye takılınca Nizip İlçe Emniyeti'nde saatlerce bekletildikleri ortaya çıktı.
Velilerin şikayetleri sonrası ortaya çıkan olay sonrası soruşturma başlatıldı, öğretmen A.S. ve okul müdür yardımcıları açığa alındı.