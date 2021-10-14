Sedat Peker'den itiraf: Silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi

Ülkücü mafya Sedat Peker, AKP-MHP ittifakına destek verdiği dönemde yaptığı konuşmalara ilişkin açıklamada bulundu.

SADAT'a ve faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Peker, bu paylaşımlarının sonunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Biz hepimiz biliyoruz ki sizin en büyük özelliğiniz radikal İslami terör örgütlerini eğitmeniz. Ayrıca akit yazarı Sabri Balaman sizin içinizden biri. Benim de değer verdiğim biri. Kendisiyle görüşmelerimizin HTS kayıtları da ortadadır" diyen Peker, SADAT'a ilişkin paylaşımlarının devamında şöyle dedi:

"Ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım görüşmelerin HTS kayıtları da ortaya çıkacaktır."

Peker, söz konusu "silahlanın" çağrısını 31 Mart seçimlerinden bir ay önce yapmıştı.