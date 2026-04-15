Okul saldırısında 16 kişiyi yaralayan saldırgan bir gün önce serbest bırakılmış!

Şanlıurfa’daki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Saldırgan Ömer Ket'in sosyal medyada "20 Nisan'da beni çok iyi hatırlayacaksınız. Eski okulumdan intikamımı alıcam gerekirse tüm kunduzları toprağa geri göndereceğim bu bir okul saldırısı" şeklinde paylaşım yaptığı için okul müdürü tarafından şikayet edildiği ve önceki gün gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, gözaltına alınan Ket'in "hesabımı ele geçirmişler ben yazmadım" dediği için serbest bırakıldığı öğrenildi.