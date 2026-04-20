'Okul saldırıları' operasyonları: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 68 kişi tutuklandı

Urfa ve Maraş'ta okullara yönelik saldırıların ardından sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Saldırıdan bu yana geçen 6 gün içerisinde, yayın yasağına rağmen "korku ve paniğe yol açtığı, yanıltıcı bilgi yaydığı ve suçu/suçluyu övdüğü" belirtilen paylaşımlarla ilgili 72 ilde 661 hesap sahibi hakkında soruşturma açıldı. Hesap sahiplerinden 68’i tutuklandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamındaki hesap sahiplerinden 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında "Çocuk Koruma Kanunu" tedbiri uygulandı.

Bununla birlikte 117 hesap sahibi serbest bırakıldı. 95 hesap sahibi hakkında ise tespit çalışmaları sürüyor.

Öte yandan 249 kişinin hâlâ gözaltında. Paylaşılan bilgilere göre 1104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.