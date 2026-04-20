Maraş ve Urfa'daki saldırıların ardından okullar haftaya nasıl başladı: Öğretmenlerde endişe ve kaygı, okullarda tenhalık...

Geçtiğimiz hafta önce Urfa ardından da Maraş'ta yaşanan okul saldırılarından sonra hem öğretmenler iş bırakma eylemi yapmış hem de birçok veli çocuklarını okula göndermekten imtina etmişti.

Yaşanan bu sürecin ardından eğitimde yeni hafta bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara gönderilen talimat gereği okunan dualarla açıldı.

soL'a konuşan öğretmenler tabloyu en yalın haliyle aktardı.

'Bizim sınıfın mevcudu 33 kişi, şu an derste 6 kişiyiz'

Can öğretmen Mersin'de görev yapıyor. Kendisi ilkokulda çalışıyor ve sabah karşılaştıkları tabloyu şu sözlerle anlatıyor:

"Sabah okullar talimatla Kuran okutularak açıldı. Bu iyi gelen bir şey değil. Zaten velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin psikolojisi iyi değil. İnsanlar kaygıyla bakıyor meseleye. Bizim sınıfın mevcudu 33 kişi, şu an derste 6 kişiyiz. Hem esas sorunu görmek istemiyorlar hem de sorunu çözmek adına tuhaf işlere imza atıyorlar. Böyle olunca da veliler öğrencileri göndermek istemiyorlar. Süreci dua okuyarak normalleştiremiyorlar. Bu, sorunu kanıksadıklarını gösteriyor."

'Öğrenciler kaygılı ama çaresiz'

Aysel öğretmen Adana'da görev yapıyor.

Bulunduğu okulda katılım konusunda radikal bir azalma olmadığını ama öğrencilerin gündeminde haliyle geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar olduğunu söylüyor:

"Bizim okul biraz sıkıntılı okullardan. Yani okulda tartışmaların, kavgaların eksik olmadığı bir meslek okulu. Bazen çantalardan çıkan şeyler disiplin konusu oluyor. Bizim okulda ciddi bir azalma yok. Ancak herkes kaygılı. Öğrenciler de veliler de biz öğretmenler de... Öğrenciler konuşup duruyor, yok ölmemiş çocuk, hocam şuradan yazmışlar, efendim çocuk aslında önceden şunları söylemiş. Bizde dua okutulmadı bugün. Pas geçti okul yönetimi o ayrıntıyı. Normal İstiklal Marşı okundu. Çocukların kaygısı var, endişe ediyorlar korkuyorlar ama yapacak bir şey de yok. Okullarda rehber öğretmenlerin varlığı ve kıymeti şimdi daha iyi anlaşıldı sanırım."

'Öğretmenlerin çoğu rapor aldı'

Merve öğretmen Maraş'ta görev yapıyor.

Olayın yaşandığı kentte olmanın verdiği ağırlıkla eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekiyor:

"Ailem geldi yanıma memleketten. Bir nevi psikolojik destek vermeye geldiler. Yarın gidecekler. Şimdiden düşünüyorum ne yapacağım diye. Bu benim ilk görev yılım. Sendikanın çağrısıyla zaten iş bıraktık geçen Çarşamba'dan sonra ama ben izin aldım mesela bu haftaya başlarken. Doktor yüzüme baktı, neyin var dedi, bir şeyim yok ama gidemiyorum hocam, iyi değilim dedim. Herkes az biraz farkında durumun. Birçok arkadaşım da izin veya rapor aldı. Açık konuşayım, kimse kendini güvende hissetmiyor. Yok efendim x-ray cihazı diyorlar, bilmem ne diyorlar. Eğitim çürümüş gitmiş. Öğretmenlik mesleğinin itibarı yok. Öğrenciler okulda değil, sanayide öğreniyor hayatı ve büyümeyi. Korkarım ki sorunun temeline inmediğimiz sürece bunları konuşmaya devam edeceğiz."

'Enkaz altında kalan depremzedelere sela okumaktan ne farkı var bunun'

Mehmet öğretmen ise Antalya'da görev yapıyor.

Kendisi bugün dua okuyacaksın diyen okul idarecileriyle tartışmış. Mehmet öğretmen, "zaten doğru bulmadığım şeyi bir de bana yaptıracaklar, Allah aşkına enkaz altında kalan depremzedelere sela okumaktan ne farkı var bunun" diye tepki gösteriyor.

Mehmet öğretmen sözlerine şöyle devam ediyor:

"Mesela şimdi fotoğraf çeksem anlaşılmaz. Okulumuz kalabalık bir okul ama yarısı gelmedi desem abartmış olmam. Yine kalabalık okul, derslerde sınıfların yarısı, bazı dersliklerin de üçte ikisi dolu. Ama bu hafta dersleri nasıl işleriz, nasıl yaparız bilmiyorum. Belki de her şeyi bir kenara bırakıp derse odaklanmak hem bizim hem öğrenciler için en iyisi.

Bugün ders başı yapan öğrenciler, öğretmenler ve velilerin tek ortak duygusu endişe ve kaygı.

Yaşanan saldırıların ardından sorunun kendisini değil de anma biçimlerine ve duaya odaklanan Milli Eğitim Bakanlığı ise sorunu görmezden gelip eğitim devam ediyor mesajı vermekle yetiniyor.