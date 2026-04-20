Maraş'ta saldırının yaşandığı okulun öğrencileri ders başı yaptı: İmamlı, Kuran'lı anma programı...
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 20.04.2026 , 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 , 13:55
Maraş’ta 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırı nedeniyle bugünden itibaren tüm öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verildiği duyurulmuştu.
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir öğretmen ve sekiz öğrenci için kent genelindeki okullarda anma programı düzenlendi.
Anma programı, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda da gerçekleştirildi.
Saygı duruşuyla başlayan program, saldırıda hayatını kaybedenlerin anılmasıyla devam etti.
Sonrasındaysa İstiklal Marşı'nın ardından okula gelen imam eşliğinde dua edilerek Kuran okundu.
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