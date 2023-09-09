Okul öncesinde bir öğün ücretsiz yemek deprem bölgesinde AFAD koordinesinde verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm çocuklara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde günlük bir öğün beslenme desteği verilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın okul öncesinde bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını başlattığı 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş depremler meydana gelmişti. Depremden 7 ay sonra çıkarılan genelgeyle bakanlık depremden etkilenen 11 ilde bu uygulamanın AFAD koordinesinde yapılmasına karar verdi.

MEB'in genelgesinde karara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer alan 'Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır.' hedefi ve Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler' başlıklı Ek-2’nci maddesindeki 'İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.' ibaresi doğrultusunda 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen 11 ildeki resmî okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm çocuklara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde günlük bir öğün beslenme desteği verilmesi uygun, görülmüştür."