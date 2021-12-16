Okul bahçesinde şişme kale savruldu: 5 çocuk yaşamını yitirdi

Avustralya’nın ada eyaleti Tazmanya'daki bir okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte şişme kalenin rüzgarda savrulması sonucu 10 metre yükseklikten düşen çocuklardan 5'i yaşamını yitirdi, 4'ü ağır yaralandı.

Okulun bahçesinde eğitim-öğretim yılının sonu nedeniyle yapılan etkinlikte çocukların oynadığı şişme kalenin rüzgarın etkisiyle havalandığı ve çocukların 10 metre yüksekten zemine düştüğü belirtildi.

Yaralanan 4 çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison olaya ilişkin yaptığı açıklamada ailelere başsağlığı dileyerek, "Tahmin edilemeyecek kadar acı bir olay. Çocukların dışarıdaki eğlenceli günü çok korkunç bir trajediye dönüştü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.