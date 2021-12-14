Esenyurt’ta yangın faciası: 4 çocuk yaşamını yitirdi

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt'ta Üçevler mahallesi 887. Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı dairede iddiaya göre, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasından çıkan kıvılcımlar çocukların kaldığı odada yangına sebep oldu.

Yangının çıktığını gören anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı attı. Annenin feryatlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Evin içine girmeye çalışan mahalle sakinleri yoğun dumandan dolayı içeride mahsur kalan çocuklara ulaşamadı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekipleri ise içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak için daireye girdi. Kısa sürede söndürülen yangında içerde mahsur kalan 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Anne ve bir çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

Yanarak hayatını kaybeden 4 çocuğun babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. (İHA)