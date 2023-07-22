'Okudukça yok artık diyorum' ifadesiyle duyurdu: Tefeci imamın hikayesi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, tefecilik yapan bir imamın hikayesini köşesine taşıdı.

"Okudukça yok artık diyorum" ifadesini kullanan Ağırel, olayı şu sözlerle aktardı:

"Başrolde yine bir imamımız var. Hutbelerde tefeciliğin, faizin haram olduğunu cemaate anlatan kişiler. Ancak gelin görün ki bu imamımız görev yaptığı yerde faiz ile para veriyormuş!

Gazeteci dostum Savaş Karan aradı. “Abi bir olay var” dedi. Anlatmaya başladı. Yanında da mağdurlardan biri var. Üstelik 15 Temmuz gazisi.

Olay Nevşehir’in bir ilçesindeki köyde geçiyor. Köy imamı M.E.G. paraya ihtiyacı olan kişilere borç para veriyor. Allah rızası için olsa gerek. Ancak Allah’a güvenmesinin yanında bir de sağlama almak için boş senet imzalatıyor. Bir de hak geçip haram (!) olmasın diye verilen para o günkü altın kuruna göre uyarlanıyor. Alan memnun satan memnun durumu aslında.

Ama daha sonra imam beyefendi sözleşmelerinin dışına çıkıp 24 ayar altın kuruna veya döviz kuruna göre borç veriyor. Tahsil yapamayınca yüce Allah’ın kurallarına göre değil hukuk kurallarına göre hareket edip borçluya karşı senetleri işleme koyup icraya veriyor.

Köylü 15 Temmuz gazisi S.Ü. maddi olarak zora düşmüş ve imamdan bir miktar para almış. Para karşılığı boş senetlere imza atmış. Aldığı paranın 3 katını ödemesine rağmen imam senetleri iade etmemiş. İade etmeme gerekçesi olarak dövizdeki yükselişi göstermiş. Borcu güncel döviz kuruna çevirip senetleri bu rakama göre doldurup icra işlemlerini başlatıyor. Borç alan adamın tarlalarını, evini haczediyor. Köylü bu olay yaşanınca imam hakkında şikâyette bulunup durumu resmi makamlara bildiriyor.

İmam ise haczettiği taşınmazları satıp parasını fazla fazla tahsil ediyor ancak satıştan elde ettiği borcundan fazla parayı da S.Ü’ye iade etmiyor.

Kaymakam şikâyeti alıyor ve olayı araştırıyor. Sonucunda sadece kınama cezası alıyor. İmam “İade edeceğim” diyor ama gerçekleşmiyor. Kınama cezası da “Devlet memuru ticaret yapamaz” gerekçesi ile veriliyor. Yani imamın faizle para alıp vermesini “ticaret” olarak nitelendiriyor.

S.Ü. bu sefer müftülüğe şikâyet ediyor. Müftülük de Diyanet İşleri’ne bildiriyor. Diyanet yetkilileri İstanbul’da mağduru dinliyor ve şikâyetçiyi haklı bulup imamı olduğu yerdeki görevden alıp Yozgat Boğazlıyan’a görevlendiriyor.

Soruşturma esnasında aynı durumda olan başka mağdurların da olduğu ortaya çıkıyor."