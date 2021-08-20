Oktarcılar'dan Turnike kitabına bir dava daha

Hakan Erol'un Adnan Oktar tarikatını anlattığı 'Turnike' kitabına Oktarcılar tarafından bir tazminat davası daha açıldı.

Davayı Twitter hesabından duyuran Hakan Erol "hakikati yazmaya devam edeceğim" dedi.

Erol yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oktarcılar 'Turnike' kitabına bir tazminat davası daha açmış. Bu kez de 30 bin TL istemişler...

Gerçekleri davalarla susturmaya ve beni de bu şekilde yıldırmaya çalışanlara karşı kötü bir haberim var: Çünkü, hakikati yazmaya devam edeceğim."

Oktarcılar “Turnike” kitabına bir tazminat davası daha açmış. Bu kez de 30 bin TL istemişler...



Gerçekleri davalarla susturmaya ve beni de bu şekilde yıldırmaya çalışanlara karşı kötü bir haberim var: Çünkü, hakikati yazmaya devam edeceğim.#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/T5h8ht5m6P — Hakan Erol (@Erol__Hakan) August 20, 2021

Daha önce de Oktar’ın en önemli müritlerinden biri olan Halil Hilmi Müftüoğlu kitabın yazarı Hakan Erol, Kırmızı Kedi Yayın Yönetmeni Enis Batur ve kitabın editörü gazeteci Mehmet Ali Güller’den 50 bin TL’lik manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.