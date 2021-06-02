Oktar Cemaati üyesinden gazetecilere manevi tazminat talebi

Adnan Oktar'ın tarikatı, Hakan Erol’un yazdığı Adnan Oktar cemaatini anlattığı kitabı "Turnike"den dolayı tazminat talep etti. Kitap Mart ayında raflardaki yerini almıştı.

Söz konusu kitap, Oktar cemaatinin cinsel sömürü sistemini, kritik yargı ve emniyet ilişkilerini, "FETÖ" ile işbirliğini, İsrail’le yakın temasını, Oktar’ın ünlülerini ve siyasi ayağını ele alıyor. Hakan Erol, ayrıca kitapta birçok gizli ve kritik yazışmaya da yer verirken, Oktar’cılara yapılan operasyonun “şifrelerini” de açıklıyor.

Tazminat talep ettiler

Odatv'nin haberine göre Oktar’ın en önemli müritlerinden biri olan Halil Hilmi Müftüoğlu kitabın yazarı Hakan Erol, Kırmızı Kedi Yayın Yönetmeni Enis Batur ve kitabın editörü gazeteci Mehmet Ali Güller’den 50 bin TL’lik manevi tazminat talep etti.

1985 yılından beri cemaatin içinde olan Halil Hilmi Müftüoğlu, Oktar cemaatinin “Hukuk Grubu”nda yer alıyordu. Müftüoğlu, dava kapsamında hâlâ tutuklu bulunuyor.