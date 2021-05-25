Adnan Oktar'ın Silivri'nin ardından Edirne Cezaevi günleri de sona erdi: Tek başına gönderildi

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, Silivri Cezaevi'nden Edirne'ye gönderilmişti.

Hürriyet'in haberine göre, burada aynı davadan hükümlü cemaat üyeleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenleyen Adnan Oktar, cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı.

Bu uyarılar sonrası toplantılar sürünce Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar’ın tek başına Batman’ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilmesi kararı aldı.

Oktar sevke itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Müritlerinin de Adnan Oktar’la birlikte Batman’a gitmek için yaptığı başvurular ise reddedildi. Adnan Oktar, yüksek güvenlik önlemleri altında geçen pazar günü Edirne’den yola çıkarıldı ve karayoluyla Batman’a götürüldü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık muayenesinden geçirilen Oktar, dün cezaevine yerleştirildi.