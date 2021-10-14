Oklu saldırıya ilişkin açıklama: Şok edici...

Norveç'in güneybatısında bulunan Kongsberg kasabasında bir kişinin okla insanlara saldırması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Saldırıların ardından basın toplantısı düzenleyen Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç'teki ok ve yay kullanılarak yapılan saldırının "şok edici" olduğunu söyledi.

Solberg, yalnız başına hareket ettiği düşünülen ve tutuklanan şüphelinin Drammen'deki bir polis karakoluna götürüldüğünü, ancak saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz kesinleşmediğini söyledi. Solberg, saldırının nedenini belirlemek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Saldırıdan kurtulup tedavi için hastaneye gönderilenler arasında bir polis memuru da dahil olmak üzere iki kişinin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Saldırıların ardından hükümet önlem olarak ülke çapındaki polis memurlarına bir sonraki duyuruya kadar silah taşıma talimatı verdi. (İHA)