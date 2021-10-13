Norveç'in Kongsberg kentinde oklu saldırı: 5 kişi öldürüldü

Norveç'te ok-yay kuşanmış bir kişi, beş kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alındı.

Çok sayıda bölge saldırı üzerine tahliye edilirken polis saldırının terörle bağlantılı olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Saldırıda biri sivil giyimli bir polis memuru olmak üzere beş kişinin yaşamını yitirirken iki kişinin yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken kimliği açıklanmadı.

Saldırganın açık bir sokakta çok sayıda kişiyi ok ve yayla vurduğu olayı takiben Kongsburg ve Nybura'ya yakın geniş bir alan boşaltıldı ve kordon altına alındı. Çarşamba günkü olayın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Drammen Polis Şefi Oyvind Aas, saldırının bir terör saldırısı olduğu ihtimalini dışlamadı.

Aas gazetecilere verdiği demeçte, "Adam bazı saldırılar için ok ve yay kullandı" dedi ve polisin başka silahların da kullanılıp kullanılmadığını araştırdığını da sözlerine ekledi.

Adli müfettişler, saldırganın önceki hareketlerini takip etmek için şu anda bölgede çalışma başlattı

Norveç Elit Polis Birimi (Delta) ve askeri güçler de saldırının ardından bölgeye konuşlandırıldı. Oslo polisi, bomba imha ekipleri de dahil olmak üzere devam eden soruşturmaya yardımcı olmak için bölgeye kuvvet gönderdi.

Oslo polis sözcüsü Unni Grondal yaptığı açıklamada, "Polis helikopterleri, bomba ekipleri ve Acil Müdahale Birliklerinden ekiplerle ulusal yardım kaynaklarına yardım ediyoruz" dedi.

Olay, 26 binden fazla nüfusa sahip Oslo'nun güneybatısındaki bir maden kasabası Kongsberg'de meydana geldi. Yerel basın, saldırının zanlının bir süpermarkete ateş açmasıyla başladığını bildirdi.