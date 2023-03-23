Okan Tüysüz üç noktayı işaret etti: 'Bu büyüklükte depremlere daima hazır olması gerekir'

Maraş merkezli depremler sonrası Türkiye'nin deprem haritası tartışılmaya devam ediyor.

Jeolog, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Çorum, Amasya ve Merzifon'u işaret ederek deprem uyarısında bulundu.

Tüysüz'ün sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Kuzey Anadolu Fayı Niksar’da iki kola ayrılır. Güneydeki kol 1939 Erzincan depreminin kırılan en batı ucunu oluşturur. Niksar’dan Taşova Kargı ve Tosya’ya uzanan ana kol 1942 ve 1943 depremleri ile kırılmıştır.

Niksar’dan batıya doğru uzanan bir başka fay kolu ise Esençay, Suluova güneyi, Hamamözü, Merzifon ve Laçin’den geçer. Merzifon ovasından Sıklık boğazına ve Çorum’a uzanan faylar da varsa da bunlar MTA haritasında pek aktif olmayan sınıfa konulmuşlardır.

Ancak bu faylar üzerinde zaman zaman küçük veya orta büyüklükte depremler olmaktadır. Emre vd (2020) Esençay fayının 3700 yıldır deprem üretmediğini 6.8 ile 7.3 arası deprem üretme potansiyeli olduğunu belirmektedirler. Bu tür çok geniş aralıklarla deprem üreten faylarda gelecekteki deprem zamanı olasılığını belirlemek çok zordur.

Aletsel dönemdeki önemli depremler; 25 Haziran 1910 Osmancık-Çorum (M=6.1), 2 Aralık 1942 Osmancık-Çorum (M=5.9), 11 Aralık 1942 Hamamözü Vadisi-Çorum (M=5.9) ve 14 Ağustos 1996 Mecitözü-Amasya (M=5.6) depremleridir.

Ülkemizin diğer kesimleri gibi Çorum, Amasya ve Merzifon'un bu büyüklükte depremlere daima hazır olması gerekir."