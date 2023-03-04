OHAL ilan edilen Malatya e-devlet'teki hasar tespit sayfasında yok

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle OHAL kapsamına alınan ve büyük yıkım yaşanan iller arasında bulunan Malatya'da son açıklanan verilere göre 88 bin konut yıkık veya acil yıkılacak konumda bulunuyor.

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede Malatya'da geçtiğimiz günlerde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve bu depremde de hasarlı binalarından eşya almaya çalışan yurttaşlar yaşamını yitirmişti.

Hal böyle olunca kentte yaşayanlar e-devlet üzerinden binalarının hasar tespit durumlarını sorgulamaya devam ediyor.

Ancak daha önce de hasarlı binaların kaydıyla ilgili tartışmalara neden olan e-devlet kayıtlarında bu kez de Malatya'nın sorgulama alanında seçenekler arasında yer almadığı ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Hasar Tespit Sorgulama ve İtiraz İşlemleri"ne giren yurttaşlar, "Malatya" seçeneğinin olmadığını fark etti.