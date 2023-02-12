Hasar tespit tartışması: 'Hasarlı yapılar oturulabilir olarak kaydedilmiş olabilir'

On ilde 13 milyondan fazla kişinin etkilendiği deprem bölgesinde, yurttaşların evlerine dönebilmeleri için hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7 günde 6 bin uzmanın 171 bin binayı incelediğini açıkladı. İncelenen 24 bin 921 binada ise 120 bin 940 bağımsız bölümünün yıkık ya da ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

E-devlet üzerinden evinin hasar durumunu öğrenmek isteyen bazı yurttaşlar oturulamaz haldeki konutları için "az hasarlı" tespiti yapıldığını gördü.

Sorunu soL'a değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özer Or, sahadaki birtakım yetersizlikler dolayısıyla "orta hasarlı" yapıların "az hasarlı" yani oturulabilir olarak kaydedilebileceğini belirtti.

'Tereddüt varsa itiraz edilmeli'

Denetimlerin uzman teknik personel tarafından yapıldığının altını çizen Or,"Depremin etkilediği alan çok büyük. Tamamen tecrübeli personelden faydalanmak mümkün olmayabiliyor. Denetçilerin yanıldığı noktalar olabilir" dedi.

Konut sahiplerini "tereddütleri varsa belirli bir süre içerisinde itiraz başvurusu yapabilirler" sözleriyle uyaran Özer Or, bu yapıların ortak değerlendirme toplantılarında veya tecrübeli personel tarafından yeniden ele alınacağını belirtti.

Bakanlıktan İnşaat Mühendisleri Odası'na yeşil ışık

İzmir ve Düzce depremlerinde sahada yer alma talebi kabul edilmeyen İnşaat Mühendisleri Odası'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarına katılmak için yaptığı başvuru bu defa olumlu değerlendirildi.

Meslek odasının İstanbul şubesinden 100, Gaziantep şubesinden en az 700 uzmanın istendiğini aktaran Özer Or, sayısı artan ekiplerin bölgede yaşadığı iş güvenliği sorununa dikkat çekti: "Hasar tespit kaydının yapıldığı tablet ve telefonların şarjı için powerbank, riskli yapılara girmek için baret, kafa lambası ve çekiç gibi malzemelerdeki eksikleri bağışlarla karşılamaya çalışıyoruz."