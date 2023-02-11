Deprem bölgelerinde tartışmalı 'hasar tespit' kayıtları: 'Çalışmalar şeffaf bir şekilde aktarılmalı'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının henüz devam ettiği bölgelere dönük hasar tespit verileri yayınlanmaya başladı.

Depremlerin etkilediği 10 ilde, hasar tespit işlemleri için numunelerin ne zaman ve nasıl alınıp kayda geçirildiği tartışma konusu oldu.

Konuya ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan avukatlar, bunun daha sonra açılan davalarda sıkıntı yaratabilecek bir durum olduğuna işaret ediyor.

Diğer yandan, bu tartışmalı işlemle, sıva çatlaklarının kapatılıp hasarlı binalara insanların yerleştirilmesinden endişe ediliyor.

Örneğin, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'nın Çöşnük ilçesine dair hasar tespit verileri, e-devlet'te işlenmiş durumda:

'Denetimi kim yapıyor, nasıl yapıyor, bilmiyoruz'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yurtsever Hukukçular üyesi Muammer Can Korkor, binaların acil bir şekilde enkaz kaldırılmadan karotiyer makinesiyle birlikte delil amacıyla teste sokulması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Korkor, buna yönelik çalışmalara başlanıldığını, ancak bazı depremzedelerin evlerinin kullanılabilecek durumda olmamalarına karşın "az hasarlı" olarak işlendiğini belirttiğini kaydetti.

Korkor şöyle devam etti:

"Şu anda Adalet Bakanlığı'nın binaların nasıl bir teste sokulduğuyla ilgili herhangi bir açıklaması ne Türkiye Barolar Birliği'ne ne de Yurtsever Hukukçular'a yapıldı. Bu uygulamaların denetimini kim yapıyor, nasıl yapıyor, bilmiyoruz.

Halktan bu konuda aldığımız haberler de olumsuz yönde ilerliyor. Bu çalışmaların yapılması şart. Enkazlar kaldırılmadan önce bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Ancak bu çalışmaların nasıl yapıldığına dair halka henüz bir açıklamada da bulunulmuş değil. Çalışmaları kimin neye göre nasıl yaptığını bilmek gerekiyor. Hasar oranlarına ilişkin halktan tartışmalı haberler geliyor.

Yurtsever Hukukçular olarak hasar tespit işlemlerinin gizli saklı ve kaynağı belirsiz biçimde değil, şeffaf ve usule uygun olarak bilirkişiler eşliğinde yapılacak keşiflerle değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz."