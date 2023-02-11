soL TV | Depremin ilk beş gününde neler yaşandı?

Türkiye 6 Şubat günü sabah saat 04:17’yi gösterdiğinde büyük bir depremle sarsıldı. Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7’lik deprem ve 13:24'te meydana gelen Elbistan merkezli ikinci deprem 10 kentte yaklaşık 14 milyon yurttaşı etkiledi. 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiği 80 bin 52 kişinin yaralandığı ve binlerce insanın evsiz kaldığı depremin ilk gününden bugüne yaşananlar soL TV'de.