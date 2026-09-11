Oğuz Murat Aci davasında ikinci duruşma: Cihantimur’un iadesi beklenecek

İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği, dört kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Timur Cihantimur'un yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

“Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 12 yıla kadar hapsi istenen Cihantimur, ABD'deki iade işlemleri sürdüğü için duruşmaya katılmadı. Duruşmada Aci'nin annesi Pervin Aci, babası Özer Aci ve kardeşi Ezgi Hilal Büyük ile tarafların avukatları hazır bulundu.

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Tanık: Diğer araçlar ışığı görüp yavaşlamıştı

Duruşmada kaza sırasında ATV grubunda bulunan tanıklar dinlendi.

Tanık Hasan Topal, beş kişi üç ATV'yle araziye çıktıklarını, dönüş yolunda Süleyman Keçici'nin ATV'sinin arızalanması üzerine yol kenarında durduklarını anlattı. Karşıdan gelen araçların kendilerini görebilmesi için Oğuz Murat Aci'nin ATV'sinin ışıklarını açık bıraktıklarını belirten Topal, bir süre sonra beyaz bir far gördüğünü, ardından kayma sesi duyduğunu söyledi.

Topal, çarpmanın ardından bir süre hafıza kaybı yaşadığını ve kazanın hemen sonrasını tam olarak hatırlamadığını ifade etti.

Tanık Süleyman Keçici de Aci'nin ATV'sinin karanlık yolda fark edilmeleri amacıyla çevrilerek ışıklarının yakıldığını söyledi. Keçici, kazadan önce aynı noktadan geçen araçların ışıkları görerek yavaşladığını, hatta bir aracın yardım etmek için durmaya çalıştığını anlattı. Ardından virajdan gelen aracın farlarını gördüğünü ve çok kısa süre sonra çarpmanın gerçekleştiğini ifade etti.

Dosyaya yeni rapor girdi

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, dava dosyasına Oğuz Murat Aci'nin ölümü ile trafik kazası arasında illiyet bağı bulunduğunu belirten yeni bir rapor ulaştığını açıkladı.

Tarafların rapora ilişkin görüşlerinin alınmasının ardından savcı, Cihantimur'un ABD'den iade sürecinin beklenmesini talep etti.

Cihantimur'un avukatları ise duruşmada Aci ailesinin zararlarını karşılamak ve aileyle anlaşmak istediklerini söyledi. Bu sözlere Aci ailesinin yakınları tepki gösterdi.

Yakalama emri devam edecek

Mahkeme, Timur Cihantimur hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına hükmetti.

Cihantimur'un iadesine ilişkin sürecin tamamlanmasının beklenmesine karar veren heyet, iade işlemlerindeki son durumun Adalet Bakanlığı aracılığıyla sorulmasını kararlaştırdı.

Duruşma 2 Aralık'a ertelendi.

Baba Aci: Adaletin parayla tecelli edemeyeceğini anlamaları lazım

Duruşmanın ardından Aci ailesi adliye önünde açıklama yaptı.

Özer Aci, karşı tarafın maddi destek önerilerini kabul etmediklerini belirterek, mücadelelerinin adaletin sağlanması için olduğunu söyledi. Aci, karşı tarafa manevi olarak yanlarında olmaları çağrısında bulunduklarını ancak bugüne kadar böyle bir destek görmediklerini ifade etti.

Anne Pervin Aci ise oğluna kazanın ardından zamanında müdahale edilmediğini belirterek sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.

Ne olmuştu?

1 Mart 2024'te Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un kullandığı araç, yol kenarında bulunan ATV grubuna çarpmıştı. Kazada Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmiş, dört kişi yaralanmıştı.

Cihantimur kazanın ardından annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye gitmişti. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Tok ve Cihantimur, Haziran 2024'te Boston'da tutuklanmıştı.

ABD'deki mahkeme daha sonra Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmelerine karar vermişti. İade işlemleri henüz tamamlanmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Cihantimur'un yasal sınırın çok üzerinde hızla araç kullandığı belirtiliyor. Kaza tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle Cihantimur hakkında “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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