ABD'ye kaçmıştı: Timur Cihantimur'un iadesi gerçekleşirse yargılanacağı tarih belli oldu

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İstanbul Eyüpsultan’da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'la önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. ABD'de çıkarıldıkları mahkemece Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.

Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma tarihi belirlendi.

ABD'de bulunan Timur Cihantimur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ancak şu ana kadar itirazlar nedeniyle iade işlemi gerçekleşmiş değil.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'daki kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçtıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Cihantimur ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı.

ABD'de çıkarıldıkları mahkemece Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. O dönemde 18 yaşından küçük Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.