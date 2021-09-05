Romancı, öykücü Oğuz Atay anısına, yazarın doğum yeri olan İnebolu’da, Hasan İlyasoğlu’nun başkanı olduğu İnebolu Kültür ve Sanat Derneği’nin öncülüğünde bu yıl birincisi düzenlenen Oğuz Atay Öykü Ödülü’nü kazananlar açıklandı.

Seçici kurulu Hüseyin Peker, Hasan Özkılıç, Hürriyet Yaşar, Altay Ömer Erdoğan, Ercan Y. Yılmaz’dan oluşan, yürütücülüğünü Özlem Keskin’in yaptığı yarışmaya yazarlar rumuzla ve yayımlanmamış birer öyküleriyle katıldılar. Yurdun dört bir yanından 600’ün üzerinde katılımın olduğu 2021 yılı Oğuz Atay Öykü Ödülü sonuçları açıklandı:

"Öykünün ana gereci olan Türkçeyi doğru kullanırken, bunun ötesine geçip güzel de kullanabilmesi; yaratılan öykü kişisinin duygu dünyasını onun ağzından, alabildiğine inandırıcı bir söylemle okura iletebilmesi; toplumsal barışı, özellikle de alt kimliklerarası barışı, altkimlikçilik tuzağına düşmeden savunabilmesi; yaşamı, insani değerleri küçültücü, çürütücü değil, yüceltici bir bakış açısından görmesi… biçiminde özetlenebilecek özellikleri nedeniyle Tamer Hırca'nın 'Hepiniz Bir Köşede' öyküsü ile, kendine özgü bir öykü atmosferi oluşturmada ve bu atmosferi besleyen deneysel bir dil kullanmadaki başarısı, deneme tadındaki felsefi anlatımı ve kurgusu için Usame Yördem'in 'Altı Buçuk' adlı öyküsü

arasında paylaştırıldı.

Ayrıca Bahar Yaka’nın “Koku”, Refiye Nevra Akdemir’in “Beyaz Masa Örtüsü”, Mustafa Soyuer’in “Hesaplaşma”, Vicdan Efe’nin “Zülal”, Ferda Albağ’ın “Laneti Teyzem Bozdu”, Mehmet Galip Aksoy’un “Zeytin Ağacı”, Fulya Taşçeviren’in “Ağır Ölüm”, Behiye Sağlam’ın “Asiye”, Havva Evin Akay’ın “Elem Tere Fiş Kem Gözlere Şiş”, Zerrin Saral’ın “Minço’nun Demirci Çırağı” adlı öyküleri de yayımlanacak ortak kitapta yer almak üzere seçildiler."