Yaşar Kemal anısına öykü, araştırma ve şiir yarışması başvuruları başladı

Yaşar Kemal Kültür Şöleni Yaşar Kemal’in memleketi Osmaniye’de bir dizi etkinlikle anılıyor.

Osmaniye Anadolu Halk Bilimleri - Kültür Akademisi’nin geleneksel olarak düzenlediği kültür ve sanat bayramı Özgür İnsan ödülü, Özgür Film Festivali ve Yaşar Kemal anısına öykü, halk bilim ve şiir yarışmasıdır.

6 yıl önce yaşamını yitiren Yaşar Kemal anısına 2021 yılında da 4. kez yarışma düzenlenecek. Bu kültür ve sanat bayramı, bugüne kadar geniş katılımlı toplantılarla gerçekleşiyordu, ancak bu yıl, Covid 19 salgını nedeniyle katılımlı toplantılar ve ortak etkinlikler yapılamayacak. Yarışmaya katılan eserlerin jüri değerlendirme izlemeleri ile final değerlendirme toplantısı da online yapılacak. Koşullarda olası olumlu değişmelerin gerçekleşmesi söz konusu olduğunda yarışma ve festivalin sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni, ödül alan yazarların katılımıyla yapılacaktır.

Seçici Kurul:

Öykü dalında Ahmet Kamacı, Kezban Şahin Taysun, Selim Özgül

Halk Bilim Dalında Nazmi Bayrı, Cemal Algan, İbrahim Çenet

Şiir Dalında Ali Ozanemre, Haydar Eroğlu, Halit Bedirboz

Osmaniye Anadolu Halk Bilimleri - Kültür Akademisi adına; İbrahim Çenet -- Osmaniye

ÖYKÜ, HALK BİLİM ARAŞTIRMASI VE ŞİİR YARIŞMA KOŞULLARI:

1) Yarışmaya katılacak eserleri konusu:

a. Ülkelerin, halkların bağımsızlığı, özgürlüğü,

b. Halk kültürü ve tarih,

c. Çevre ve doğa,

d. Özellikle dilin Türkçe olması temelinde olmalı.

2) Tema dışı eserler yok sayılarak değerlendirmeye alınmayacak.

3) Şiirler üç sayfa, öyküler beş sayfa, araştırı yazıları on sayfayı geçmemeli, 12 punto, A 4 boyutunda olmalıdır.

4) Katılım alt yaş sınırı 18. (18 yaş altı katılımcıların veli imzası olacak).

5) Yarışmaya katılacak eserler yayımlanmış ya da yayımlanmamış olabilir.

6) Finale kalan eserler bir yıl içinde tarafımızdan yayınlanacaktır.

7) Yarışmaya katılan yapıtlar, Anadolu Halk Bilim-Kültür Akademisince değerlendirilip Seçici Kurul’a sunulacak, kurul kararı kesindir. Her dalda 1. 2. 3. ve özendirme ödülü verilecek.

9) Ödül olarak konuya ilişkin bir özgürlük heykeli ve plaket verilecek. Ayrıca tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edilecektir.

10) Eserlerin son başvuru tarihi 20 Eylül 2021’dir.

11) Bir yarışmacı en çok iki eserle katılabilir.

12) Katılımcılar eserlerini ad ve soyadlarını, özgeçmiş, adres, telefon, e-posta bilgilerini, yapıt yayınlanmışsa nerede ve ne zaman yayımlandığını belirten belge hazırlayarak 2 fotoğrafıyla birlikte bilgisayar ortamında bize göndermelidirler.

Not: Yarışmacılar iş bu -- yarışma koşulları – belgesini çıktı alıp altını el yazısıyla; “koşulları okudum kabul ediyorum” ibaresiyle ad ve soyadlarını yazarak imzalayıp bize yollayacaklardır. Ayrıca bir form aramaya ve doldurmaya gerek yoktur.

13 ) Yarışmaya katılım eseri ve istenen belgeler bilgisayar ortamında aşağıdaki adrese yollanır.

[email protected]

14) Yarışma sonuçlarının açıklanmasıyla ödül töreni 23 ekim 2021 tarihinde Osmaniye -Anadolu Halk Bilimleri Kültür Akademisi Merkezi’nde yapılacaktır.

Bu şartnameyi bulabileceğiniz yerler: 1 – Akademinin aylık online yayın organı yereldenevrensele.com' un Kültür başlığından 2 -- Anadolu Halk Bilim – Kültür Akademisi Facebook gurubu sayfasından 3-- Çeşitli edebiyat dergi haberlerinden ve Google’dan ulaşabilirsiniz.

YARIŞMA İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME İLETİŞİM ADRESLERİMİZ AŞAĞIDADIR.

Yarışma sekretaryası Özgür Film Festivali sekretaryası Ali Yılmaz Tel: 0505 825 8618

İbrahim ÇENET - Kurum yöneticisi Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Akademisi, Çardak köyü / Osmaniye Tel: 0538-552 2992 Büro: 0328 -835 64 06 Mail: [email protected]