Oğulları için adalet arayan anne ve babaya bunu dediler: Yarın gelirseniz hırpalarız

Alkollü bir sürücünün ölümüne neden olduğu bisiklet sporcusu Umut Gündüz’ün anne ve babası bugün seslerini Meclis önünde dile getirmek isterken yine polis tehdidine maruz kaldılar.

soL - Ankara

Alkollü bir sürücü tarafından katledilen Umut Gündüz’ün anne ve babası bugün Meclis’te yine polis ablukasına maruz kaldı.

27 Aralık’ta görülecek karar duruşması öncesi adalet talebini Meclis önüne taşıyan anne ve baba, polis tarafından tehdit edildi.

Meclis’te güvenlik amiri olduğunu söyleyen bir polis “her gün sizinle mi uğraşacağım, alın bunları” derken, aile polis tarafından Meclis önünden uzaklaştırıldı.

Bu sırada bir polis, “yarın gelmeyin, fena olacak” derken, bir diğer polis ise “yarın kesinlikle gelmeyin, hırpalarız, kötü olur” ifadesini kullandı. Bir diğer polis ise “yarın gözaltı olacak” tehdidinde bulundu.

Polisin tehdidi tepki çekerken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz bu tehditlere kulak asmayacaklarını, adalet taleplerini yükselteceklerini belirtti ve önümüzdeki günlerde adalet talebi için verecekleri mücadelenin takvimini duyuracaklarını dile getirdi.

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